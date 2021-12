Denkt man an den Stadelschwarzacher Sportverein, denkt man sofort an Albert Fick und umgekehrt. Seit fast siebzig Jahren sind Albert Fick und die Stadelschwarzacher DJK "fest miteinander verbunden". Am zweiten Weihnachtsfeiertag feierte Albert Fick seinen 85. Geburtstag. Geboren wurde er am 26.Dezember 1936 als drittes von vier Kindern von Schneidermeister Alois und Magdalena Fick.

Nach dem Volksschulbesuch lernte er von seinem Vater die Kunst des Schneiderhandwerks. Darauf folgte eine Ausbildung zum Technischen Zeichner bei der Firma Huppmann in Kitzingen. Anschließend drückte Albert Fick wieder die Schulbank und erlangte auf dem zweiten Bildungsweg am Polytechnikum in Würzburg den akademischen Grad des Maschinenbauingenieurs. Berufstätig war der Jubilar über dreißig Jahre bei der Firma Kugelfischer FAG in Schweinfurt. Am 31. August 1963 heiratete er Lioba Lindner aus Stadelschwarzach. Drei Töchter und ein Sohn machten die Familie komplett.

Leidenschaft für den Sportverein

Das Ehrenamt und Albert Fick gehörten schon immer zusammen. Die letzten vier Jahre vor der Eingemeindung Stadelschwarzachs war er zweiter Bürgermeister und Gemeindekassier des Ortes. Ab dem Jahr 1972 war er dann 24 Jahre Stadtrat in der Prichsenstädter Großgemeinde. Seine große Leidenschaft gehört dem Stadelschwarzacher Sportverein, der DJK. Als Gründungsmitglied war Albert Fick seit 1954 von Anfang an dabei und eines der Zugpferde beim Bau des Sportheims. Er war lange Jahre Mitglied der Vorstandschaft, bevor er über zehn Jahre den ersten Vorsitz erfolgreich führte.

Neben der Auszeichnung als Ehrenvorsitzender erhielt Albert Fick im Jahr 1976 die Ehrenplakette des Landkreises Kitzingen in Silber und im Jahr 1988 in Gold. 2009 bekam der Jubilar die Ehrenurkunde des Landkreises überreicht, für besondere Verdienste im Sport. Noch heute engagiert sich Albert Fick bei der DJK, schaut mehrmals unter der Woche im Vereinsheim nach dem Rechten, kümmert sich um Besorgungen und steht regelmäßig jeden Donnerstagnachmittag, sofern es Corona zulässt, hinter der Theke beim Seniorenstammtisch.

Goldener Ehrenring der Stadt Prichsenstadt

Aus dem Vereinsleben ist Albert Fick nicht wegzudenken. Vom DJK-Kreisverband Steigerwald, bei dem Fick viele Jahre in der Vorstandschaft aktiv war, wurde er 2008 mit dem DJK-Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. 2019 bekam er vom Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) die Verdienstnadel in Gold mit Brillanten, mit die höchste Ehrenamts-Auszeichnung des Verbandes. Des Weiteren war Albert Fick neun Jahre erster Vorsitzender des Stadelschwarzacher Johannis-Vereins und zwölf Jahre stand er an der Spitze des örtlichen Feuerwehrvereins. Für sein außergewöhnliches Engagement zum Wohle der Gemeinde und Stadelschwarzachs, wurde er mit dem goldenen Ehrenring der Stadt Prichsenstadt ausgezeichnet.

Gratuliert wurde der Jubilar, wie es die aktuelle Corona-Zeit erfordert, unter freiem Himmel im Hof seines Anwesens, von vielen Freunde, Bekannten, Nachbarn, seiner großen Familie, mit seiner Frau, den vier Kindern und den acht Enkelkindern. Selbstverständlich reihten sich auch die örtlichen Vereine und die Stadt Prichsenstadt in die Schar der Gratulanten ein.