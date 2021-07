Ludwig Kuhn aus Gerlachshausen feierte am Mittwoch seinen 90. Geburtstag. Es gratulierten Ehefrau Annemarie, fünf Kinder und vier Enkel. Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt überreichte dem rüstigen Senior ein Weinpräsent.

Der leidenschaftliche Landwirt ist ein waschechter Gerlachshäuser. Am 28. Juli 1931 kam er als Sohn von Anna und Josef Kuhn zur Welt. Zusammen mit fünf Geschwistern wuchs er in seinem Geburtsort auf und besuchte die Volksschule. Nach dem Schulabschluss arbeitete er in der Landwirtschaft der Eltern mit.

Im Alter von 23 Jahren bekam er eine Beschäftigung bei einem Dortmunder Brückenbauunternehmen. Von 1961 bis 1971 war er als Bauarbeiter im Kloster Münsterschwarzach angestellt. 1963 übernahm er die Landwirtschaft vom Vater und führte sie im Nebenerwerb weiter. Sieben Jahre später heiratete er Annemarie Selke aus Ebenhausen, die in der Benediktinerabtei als Köchin tätig war. Von 1971 bis 1973 arbeitete er bei der Fulgurit in Dettelbach als Maschinenführer. "Damals sind wir alle Strecken mit dem Fahrrad gefahren", erzählt der Rentner.

2004 gab er den Landwirtschaftsbetrieb an seinen Sohn Michael weiter. Kuhn ist seit über 70 Jahren Mitglied bei der örtlichen Feuerwehr. "Früher stellte ich immer meinen Traktor samt Anhänger für Feuerwehreinsätze zur Verfügung", erinnert Kuhn an Zeiten, als die Floriansjünger noch keine Einsatzfahrzeuge besaßen.

Bei den Feldgeschworenen im Dorf wird er als Ehrensiebener geführt. In Aktivzeiten war er stellvertretender Obmann. Vor dem Zusammenschluss der Schwarzacher Ortsteile war der Jubilar eine Periode im Gemeinderat von Gerlachshausen vertreten. Seine Hobbys im Alter sind Korbflechten und Gartenarbeiten. Auch auf den Äckern hilft er gelegentlich noch mit.