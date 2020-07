Ein "königlicher Jahrgang" verlässt das Franken-Landschulheim Schloss Gaibach

Die Entlassungsfeier am Franken-Landschulheim Schloss Gaibach in diesem Jahr zu planen und durchzuführen konnte getrost als Herausforderung betrachtet werden. Gerade die Umsetzung aller notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen erforderte eine besondere Entlassung. Das Franken-Landschulheim bot hierfür den vom Team der Wirtschaftsleitung festlich geschmückten, historischen Konstitutionssaal als Örtlichkeit auf, um in einer über neun Stunden dauernden Zeremonie den 81 Abiturienten jeweils paarweise im Kreis ihrer Familien und Angehörigen das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife zu überreichen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

"Der Adel verlässt das Schloss, der König bleibt zurück"

Schulleiter Bernhard Seißinger erinnerte die Abiturienten daran, dass in diesem historischen Saal, der zur Grundsteinlegung der Konstitutionssäule errichtet worden ist, nun die Abiturienten die Zeugnisse der Grundsteinlegung für ihre eigene Zukunft erhalten werden. Dabei wünschte er den Absolventen das nötige Glück und den richtigen Blick dafür, um dieses Glück greifen zu können. Im Anschluss daran konnten die Abiturienten ihre auf einem historischen Tisch platzierten Abiturzeugnisse in Empfang nehmen.

Oberstufenkoordinator Marco König verneigte sich vor den Leistungen der Abiturienten, auf die diese zu Recht stolz sein dürfen, und führte ihnen vor Augen, dass sie nun die Früchte ernten können, die sie gesät haben. Bei diesem Zeremoniell bewahrheitete sich auch das diesjährige Motto der Abgänger: "Der Adel verlässt das Schloss, der König bleibt zurück". Neben dem Abiturzeugnis erhielten die Abiturienten auch zwei kleine Schriftstücke, denn anders als gewöhnlich gab es keine Festansprachen, sondern diese lagen zur Mitnahme aus.

Preise für herausragende Leistungen

Im Laufe der Veranstaltung durfte die Schulfamilie auch vereinzelt Ehrengäste begrüßen, die Abiturienten für besonders herausragende Leistungen Preise überreichten. So wurden die Jahrgangsbesten Tina Bäuerlein, Noah Endres, Julian Fehlbaum, Helene Hauck, Susanna Kobosil, Mina Krampert, Tiffany Mundorff, Antonia Oberst, Franziska Pfeuffer, Annika Röll, Julia Schneider, Louis Tioka, Hannah Weigand und Geonho Yun durch den Vorsitzenden des Fördererverbandes, Robert Scheller, geehrt.

Tina Bäuerlein erhielt von Wolfgang Kober, dem Leiter der Sparkasse Mainfranken Volkach, den Preis für die beste Gesamtleistung im Fach Deutsch. Ebenso wurde die Abiturientin für die beste Abiturleistung im Fach Chemie mit dem Waggi-Chemiepreis ausgezeichnet. Der Mathematikkursleiter überreichte Noah Endres sowohl den Preis der DMV für sehr gute Gesamtleistungen in Mathematik wie auch den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für die beste Abiturleistung in Physik. Den Main-Post-Preis für die beste Abiturleistung im Fach Deutsch durfte der Oberstufenkoordinator der Abiturientin Antonia Oberst überreichen.

Ehrennadeln vom Altphilologenverband

Über gleich zwei Preise konnte sich Franziska Pfeuffer freuen. Sie erhielt von Andrea Wägerle-Drescher, die stellvertretend für die Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid erschienen war, den Genossenschaftspreis für die beste Gesamtleistung im Fach Wirtschaft und Recht sowie den Biologiepreis für sehr gute Leistungen in diesem Fach. In Latein wurden durch den Altphilologenverband zwei Ehrennadeln an Louis Tioka und die Jahrgangsbeste Annika Röll vergeben. Die Kursleiterin Gabi Stern verlieh beiden Absolventen die Urkunden. Bereits ein paar Tage zuvor hatte Annika Röll vom Volkacher Bürgermeister Bäuerlein den Wilhelm-Josef-Behr-Preis der Stadt Volkach für die beste Leistung im Fach Geschichte persönlich erhalten.

Der Kursleiter für das Fach Sport, Dominik Ruh, übergab den Preis für Fairness und sportliche Leistung an Alina Graf. Auch Gregor Baumann wurde von seinem Kursleiter geehrt. Thomas Morche übergab den Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft für sehr gute Leistungen im Fach Physik an den Abiturienten.

Hannah Weigand erhält die meisten Preise

Über die meisten Preise konnte sich die Abiturientin Hannah Weigand freuen, denn sie wurde von ihrer Kunstlehrerin Julia Gock für herausragende praktische künstlerische Leistungen geehrt. Außerdem bekam sie vom Oberstufenkoordinator den Preis für die beste Leistung im Fach Englisch überreicht. Für die Stadt Gerolzhofen war Bürgermeister Thorsten Wozniak gekommen. Dieser würdigte Hannah Weigand für die beste Leistung im Fach Französisch und erklärte, warum der Deutsch-Französische Partnerschaftspreis so wichtig für einen Jahrzehnte anhaltenden europäischen Frieden ist.