Ein großer Baukran macht der Kirche in Obervolkach in Sachen Höhe zurzeit Konkurrenz. Der Grund: Nur einen Steinwurf vom Gotteshaus entfernt entsteht ein neuer Kindergarten. Ein Teil des Altbestands ist bereits abgerissen. Hier entsteht das neue Kindergartengebäude. Im September 2021 soll es bezugsfertig sein. Danach packen die Bauarbeiter im stehen gebliebenen Teil des Kindergartens Zwergenhaus dessen Sanierung an.

Gut Ding braucht Weile, lautet ein altes Sprichwort, das man auf den aktuellen Fortschritt bei den Arbeiten in Obervolkachs Ortsmitte durchaus anwenden kann. "Seit Tagen tut sich hier nicht viel", erzählt ein unmittelbarer Anlieger. Eigentlich sollte mit dem Neubau bereits in der ersten Novemberwoche (45. Kalenderwoche) begonnen werden. Laut Volkachs neuem Bauamtsleiter André Brezina hat das Bauunternehmen die Baustelle in der vergangenen Woche eingerichtet. Ab Montag soll der Neubau beginnen, der doch dringend benötigt wird.

Ins Pfarrhaus ausquartiert

Etwa 60 Mädchen und Jungen aus allen Ortsteilen werden in dem dreigruppigen Kindergarten von insgesamt zehn Erziehern und Kinderpflegern betreut, erläutert Cengiz Zarbo. Der Kindergartenreferent im Volkacher Stadtrat erklärt, dass ein Teil der Kinder ins Pfarrhaus ausquartiert wurde, nachdem der dort lebende Pfarrer Obervolkach verlassen hatte. Zunächst hatte man an eine teure Containerlösung gedacht. Das freie Pfarrhaus kam also gerade recht.

Diverse Umbauarbeiten, darunter eine große Fluchttreppe im Freien, waren notwendig, um das Pfarrhaus kindgerecht und gesetzeskonform auszustatten. Die übrigen Kinder des Zwergenhauses werden im Altbestand betreut. Im September 2021 soll dann, so Zarbo, ein doppelter Umzug erfolgen: Die Kinder aus dem Pfarrhaus wechseln in den neuen Kindergarten, die Kinder aus dem Altbestand marschieren ins Pfarrhaus.

Das neue Kindergartengebäude mit 344 Quadratmeter Grundfläche ist eingeschossig. Nach Fertigstellung haben alle Kindergartengebäude eine Fläche von 738 Quadratmetern. Geplant wird das Projekt von Holger Heine. Der Volkacher Planer bezifferte in einer Stadtratssitzung im vergangenen Jahr die voraussichtlichen Kosten auf 1,85 Millionen Euro. Durch das neue Gebäude muss Heine die Freifläche zum Spielen schrumpfen lassen – auf 280 Quadratmeter. Das sei ausreichend, meint Cengiz Zarbo, zumal hinter dem Kindergarten zum Bach hin eine weitere Spielfläche zur Verfügung steht.

Durchhaltevermögen

Der Kindergartenreferent, der zuletzt auch stellvertretender Vorsitzender im Elternbeirat war, freut sich schon auf den neuen Kindergarten. Seine beiden Sprösslinge werden dort betreut, und auch die anderen Eltern könnten es kaum erwarten. Bis es soweit ist, brauchen die Anwohner Durchhaltevermögen. Die Schwesternstraße ist komplett gesperrt. Das Bringen und Abholen der Kinder mit Autos sorgt für brenzlige Situationen. Auch die Bushaltestelle ist dort und natürlich die Kirche. Wenn der große Baukran nicht mehr gebraucht und abmontiert wird, dann soll die Schwesternstraße ein neues Outfit bekommen - eine große Chance für eine Ortsverschönerung.