Ein Hindernis kann auch ein Sprungbrett sein

Nachdem eine große zentrale Abschlussfeier in diesem Jahr ausfallen musste, verabschiedete die Realschule Kitzingen ihre Schüler in vier verschiedenen Veranstaltungen, wie es im Presseschreiben heißt. In der Aula erhielten am Freitag beziehungsweise Samstag insgesamt 93 Absolventen ihr Zeugnis. Dort fanden die Gäste genug Platz, um die Abstandsregeln einhalten zu können und trotzdem einen feierlichen Rahmen zu schaffen. Jede der vier Klassen gestaltete die Überreichung der Zeugnisse durch eigene Beiträge individuell.

Wie Schulleiter Michael Rückel betonte, handelte es sich um ein „außergewöhnliches Schuljahr“, das den Schülern „einige Hindernisse in den Weg legte“. Mit der vorläufigen Schulschließung im März wurde der Unterricht nach Hause verlegt, was Schüler, Lehrer und Eltern vor große Herausforderungen stellte, die jedoch mit viel Anstrengungsbereitschaft gemeistert wurden.

Nach der Rückkehr in die Schule gab es ein völlig neues Umfeld

Am 27. April kamen die Abschlussklassen an die Schule zurück und mussten sich an ein völlig neues Umfeld gewöhnen: Mund-Nase-Schutz, getrennte Pausen, Abstandsgebot, geteilte Lerngruppen und viele andere ungewohnte Regelungen. Doch alle hätten sich hervorragend auf die neue Situation eingestellt, lobte Rückel.

Und manche Hindernisse hätten sich sogar als Sprungbrett erwiesen, da kleinere Lerngruppen eine individuellere Betreuung ermöglichten und Verantwortung und gegenseitige Rücksichtnahme gestärkt worden seien. Zum Schluss wünschte der Schulleiter den Schülern, dass sie ihr Zeugnis der Mittleren Reife, ihr „Sprungbrett“, dazu nutzen ihren Weg erfolgreich weiter zu gehen.

14 Absolventen beschlossen ihre Zeit an der Realschule mit einer Eins vor dem Komma. Oberbürgermeister Stefan Güntner überreichte Antonia Groth, mit einem Notendurchschnitt von 1,17 die Jahrgangsbeste, den Preis der Stadt Kitzingen. Michael Rückel wünschte allen Schülerinnen und Schülern,

Die Absolventen

Tom Adler (Iphofen), Hilayda Akpinar (Kitzingen), Anes Aljia (Albertshofen), Rene Amberger (Rödelsee), Bastian Aufmuth (Albertshofen), Maximilian Bandelow (Rödelsee), Natalie Bauer (Kitzingen), Selina Baumann (Kitzingen), Tim Berger (Willanzheim), Larissa Beßmann (Kitzingen), Isabell Boriskin (Iphofen), Florian Därr (Iphofen), Tarik Dilbagi (Kitzingen), Lukas Dörner (Iphofen), Katharina Dürr (Kitzingen), Eleonora Egbers (Iphofen), Daria Endina (Wiesenbronn), Luka Ereiz (Kitzingen), Hannes Friederich (Buchbrunn), Leonhard Gattenlöhner (Sulzfeld am Main), Alina Gaurikh (Kitzingen), Malin Gentner (Kitzingen), Isa Götz (Iphofen), Michelle Gregor (Mainbernheim), Antonia Groth (Iphofen), Lara Grötsch (Kitzingen), Max Günter (Kitzingen), Nicole Hart (Wiesentheid), Jule Hartlieb (Mainbernheim), Lilli Hartmann (Kitzingen), Joel Hartmann (Castell), Eva Heid (Markt Einersheim), Benedikt Heumüller (Castell), Fabio Hohm (Kitzingen), Alexander Holzheimer (Kitzingen), Julia Hornung (Kitzingen), Asiye Hosseini (Kitzingen), Atiye Hosseini (Kitzingen), Vivian Huke (Großlangheim), Gabriel Huscher (Iphofen), Dominik Jung (Kitzingen), Olivia Kammerer (Willanzheim), Max Käppner (Willanzheim), Micha Kerbaum (Buchbrunn), Johanna Kis (Mainstockheim), Elias Kober (Wiesentheid), Aylin Köse (Kitzingen), Bastian Krämer (Großlangheim), Lisa Krämer (Großlangheim), Eileen Kraus (Kitzingen), Thomas Kujat (Iphofen), Adelina Kutscher (Kitzingen), Lucas Langner (Buchbrunn), Philip Leins (Wiesenbronn), Sophia Lenzer (Iphofen), Monja Lutz (Marktsteft), Ivana Matic (Kitzingen), Aaron Mehring (Castell), Marco Müller (Buchbrunn), Alina Müller (Marktsteft), Trisha Müller (Kitzingen), Dustin Nelkowski (Kitzingen), Fabienne Nett (Iphofen), Marco Perciu (Mainstockheim), Tiago Fernando Pinhao (Marktsteft), Thomas Podschun (Kitzingen), Jule Raupach (Marktbreit), Dominik Rode (Kitzingen), Stefan Römmelt (Mainbernheim), Nico Rose (Kitzingen), Daniel Rotärmel (Kitzingen), Alina Rübig (Kitzingen), Laura Ruppel (Abtswind), Rajan Saharan (Kitzingen), Yunus Sari (Kitzingen), Konstantin Sattes (Rödelsee), Sarah Sauerhammer (Mainbernheim), Natascha Schantura (Wiesenbronn), Johanna Scheidler (Castell), Jeremy Schmidt (Großlangheim), Fabian Schöller (Marktsteft), Nadja Schreiber (Kitzingen), Milena Schürrer (Kitzingen), Christoph Schwitalla (Rödelsee), Kristina Seitz (Sulzfeld am Main), Tom Stryjski (Iphofen), Anne Stüdlein (Kleinlangheim), Vanessa Visnevskij (Kitzingen), Anna Vollhals (Markt Einersheim), Erik Will (Kitzingen), Anne Zachar (Iphofen), Eileen Zehner (Mainbernheim), Moritz Zink (Rödelsee), Emilia Zugelder (Dettelbach).