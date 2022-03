Wie viele Menschen in diesem Land war auch die SMV (Schülermitverantwortung) des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach geschockt und entsetzt von den schrecklichen Bildern aus der Ukraine, die in den letzten Wochen in den Medien zu verfolgen waren. In den Ferien hat die SMV daher beschlossen, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen für Frieden und Toleranz in Form eines großen gelb-blauen Herzens, gebildet aus den Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Jahrgangsstufe auf dem Sportplatz. Mit diesem Herz möchte die Schulfamilie ihre Sympathie für die Menschen in der Ukraine, die vor einem grausamen und unnötigen Krieg fliehen müssen, zum Ausdruck bringen. Sie möchte Mut und Trost spenden und die Hoffnung ausdrücken, dass alles getan wird, um diesen Menschen zu helfen.

Aus diesem Grund haben die Mitglieder der SMV am FLSH in der letzten Woche Spenden gesammelt. Viele Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Lehrerkräfte sind dem Aufruf gefolgt und haben gespendet. Und auch die SMV hat Geld gegeben. Mit Stolz kann die SMV insgesamt 4000 Euro an die beiden Organisationen "Save the children" und "Aktion Deutschland hilft" überweisen.

Einige Schülerinnen und Schüler am FLSH kommen aus der Ukraine oder haben Familie dort. Am Franken-Landschulheim sind aber auch Jugendliche, deren Familien aus Russland kommen. Die Mitglieder der SMV hoffen, dass diese nun nicht verurteilt werden, denn auch sie wünschen sich nichts mehr als Frieden.

Von: Miriam Müller (Schülerin, Franken-Landschulheim Schloss Gaibach)