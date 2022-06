Ganz andere geistliche Musik war bei einem Benefizkonzert für die neue Vleugels Orgel in der Volkacher Pfarrkirche St. Bartholomäus zu hören, "Passero", ein Vokalensemble ehemaliger Regensburger Domspatzen sowie der Chor "Cantemus Neo" der Stadt Regensburg" waren zu Gast mit der Missa Criolla von Ariel Ramirez für gemischten Chor, Tenor-Solo und der Band "Piu Piu" aus Regensburg und Chormusik aus Renaissance und Romantik.

Da ging es unter anderem um Maria als wunderschöne Frau ("Tota pulchra") von Maurice Durufle. Der Volkacher Kantor Karl-Heinz Sauer rief mit vollen kräftigen Klängen an der Vleugels-Orgel den Heiligen Geist herab. "Veni creator spiritus" Op. 3 von Vidas Pinkevicius .Zwei mal war ein Psalm die Grundlage für das Chorstück, bis der Volkacher Kantor an der Orgel mit "Batalha de No. 6 Tom" des barocken Komponisten Antonio Correa Braga aus Portugal.

Mit den virtuosen und spielerischen Melodien war das dann auch die passende Überleitung zum Hauptstück, der "Missa Criolla", dem weit über die Grenzen Südamerika hinaus bedeutendsten und in Südamerika sehr populären Werk argentinischer Sakralmusik. Besonders beeindruckend war das Gloria, dass vor allem von der Band mit Gitarre und Schlagzeug theatralisch eröffnet wurde. Die starken Klänge, immer wieder von der kleinen Band untermalt und immer wieder vor allem von den Trommelklängen zu neuen Höhepunkten geführt, faszinierten die zahlreichen Zuhörer.

Ein besonderer Effekt waren die nachgeahmten Vogelstimmen zum Lobe Gottes.

Von: Josef Gerspitzer (Pastoraler Mitarbeiter für Volkach, Kitzingen und Schwarzach )