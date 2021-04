Dieses Jahr ist vieles anders. Auch der Girls’ Day 2021 musste aufgrund der aktuellen Situation digital stattfinden. Am 22. April durften viele Jugendliche in die Berufswelt hineinschnuppern. Zahlreiche Betriebe, Unternehmen und Hochschulen öffneten ihre Türen, um den Mädchen einen Einblick in Berufe zu geben, die sonst hauptsächlich von Männern ausgeübt werden. Ebenfalls durften Jungs beim Boys’ Day in Berufe schnuppern, die vorwiegend von Frauen ausgeführt werden.

Aufmerksam wurde ich am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) auf den Zukunftstag für Mädchen und Jungen durch meinen Wirtschaftslehrer Christian Schwerdtfeger. Auf der Internetseite des Girls’ Days konnte ich mich dann für eines von 5000 Angeboten eintragen. Insgesamt nahmen rund 95 000 Schülerinnen und Schüler am deutschlandweiten Aktionstag Girls’ Day und Boys’ Day teil. Beim Girls’ Day bieten vor allem handwerklich-technische Unternehmen, Betriebe mit technischen Abteilungen und Ausbildungen sowie Hochschulen und Forschungszentren mit technisch-naturwissenschaftlichen Bereichen Aktionen an. Die kurze Erklärung des Projekttages der SAE Frankfurt hat mich persönlich sehr angesprochen, sodass ich mich dort angemeldet habe.

Das SAE Institut Frankfurt informierte die 271 Teilnehmerinnen in etwa vier Stunden über Berufe in der Medienbranche wie beispielsweise Musikproduktion, Filmproduktion, Game und Webdesign. In Form von kleinen, interessanten Vorträgen und vielen praktischen Beispielen wurde uns der Studiengang durch die Organisatoren und Studierenden an der SAE Frankfurt nähergebracht.

Der digitale Girls’ Day gab mir die Möglichkeit diesen Studiengang anzusehen, den ich sonst aufgrund der weiten Entfernung wahrscheinlich nicht kennengelernt hätte. Der Einblick in diese Branche hat mir sehr gut gefallen und ich könnte mir vorstellen eine Ausbildung oder ein Studium in diesem Bereich zu beginnen.

Von: Celine Schutzbier, Schülerin am LSH, Klasse 10c