Rödelsee vor 1 Stunde

Ein Geschenk für die Kinder

"Jeder Tag, an dem wir in die Schule gehen können, ist ein guter Tag!" Das ist das Motto der Grundschule Mainbernheim/Rödelsee, seitdem sich die Corona-Maßnahmen im Landkreis Kitzingen weiter verschärft haben: rote Ampel, dunkelrote Ampel, Maskenpflicht auch im Unterricht für Grundschüler, Frontalunterricht, ständiges Lüften auch bei Minustemperaturen, kein Singen, ständiges Händewaschen, Abstandsregeln, Quarantäne, kontaktloses Weitergeben von Material, keine Theaterfahrten zu Weihnachten, kein Besuch der Vorschulkinder wie sonst in der Adventszeit, kranke Familienangehörige… immer nur schlechte Nachrichten. Das nahmen die Lehrerinnen an der Grundschule in Rödelsee zum Anlass, den Kinder auf eine besondere Weise zu danken für ihre Ausdauer, mit der sie seit Monaten alle Maßnahmen ohne zu jammern mitgetragen und damit wesentlich dafür gesorgt hatten, dass durchgehend seit Schulbeginn der Präsenzunterricht aufrechterhalten werden konnte. Unter dem Motto "Kinder ihr seid großartig!" überraschten die Lehrerinnen ihre Schulkinder mit einem kleinen Konzert auf dem Schulhof. Alle Angehörigen der Schulfamilie halfen mit, diesen Morgenbeginn zu einem einmaligen Erlebnis zu machen: die Putzfeen hatten für eine weihnachtliche, liebevolle Dekoration gesorgt und die Bauhof-Mitarbeiter entzündeten in einem riesigen Korb Feuer zum Wärmen – und Genießen für die Kinder.