Der letzte Tag der Casteller Kirchweih gehörte dieses Jahr wieder der Bürgerwehr. Der traditionelle Auszug fand nach der einjährigen coronabedingten Pause wieder statt, was viele begrüßten. Besonders freute sich Castells Bürgermeister Christian Hähnlein, der damit bei dieser Traditionsveranstaltung seine Premiere feiern durfte. "Das ist ein ganz besonderer Tag heute", begrüßte er freudig die 46 Männer in Frack und Zylinder um Hauptmann Volker Hartmann.

Sie machten nach dem Aufstellen vor der Schwane vor dem Rathaus Station. Angeführt wurde die Wehr von den Pionieren Eberhard Sickmüller und Andreas Kaul, Zieler Karl-Heinz Gegner, sowie den Trommlern Helmut und Manuel Kaul. Für die Musik sorgten die Großlangheimer Musikanten.

Bürgerwehr von Fürst begrüßt

Am Rathaus richtete Bürgermeister Hähnlein kurz einige Worte an die schwarz befrackten, und an die Bürgerinnen und Bürger, die den Rahmen als Zuschauer bildeten. Dabei dankte er seinen Vorgänger im Amt, Altbürgermeister Jochen Kramer. Dessen 18 Jahre Amtszeit und Einsatz hätten die Gemeinde geprägt. Der schmucke Rathausplatz, wie auch manches andere im Ort, zeuge davon.

Gemeinsam mit Bürgerhauptmann Hartmann zeichnete Hähnlein einige für ihre Teilnahme am traditionellen Auszug aus. So wurde Klaus Müller für 40 Jahre geehrt, seit 30 Jahren sind Heiko und Markus Lösch, Eberhard Sickmüller und Volker Hartmann dabei, seit 20 Jahren Artur Baumann und Matthias Salm, seit zehn Jahren Jochen Bäuerlein und Sebastian Gegner.

Im Schlosshof folgte der nächste Halt, wo Standesherr Ferdinand Fürst zu Castell-Castell die Bürgerwehr mit seiner Familie begrüßte. In Reimform hatte er seine Ansprache ans "schwarze Heer, angetreten mit Gewehr", verpackt. Es sei schön, wieder in die frohen Mienen zu blicken, nachdem die Kirchweih mitsamt der Bürgerwehr im Vorjahr pausieren musste. Diesmal freute sich der Fürst umso mehr, dass der Tag wieder gefeiert werde.

Schlosstanz fiel aus

Er reihte sich anschließend in den Umzug ein, um mit den Bürgern zur letzten Station hoch oben auf dem Berg zu marschieren. Neben der Kirche erwartete Dekan Günter Klöss-Schuster wie gewohnt die Bürgerwehr. Er hoffe, so der Dekan, dass es künftig keine Zwangspause mehr für die Bürgerwehr geben müsse. Sonst komme diese am Ende noch aus dem Rhythmus. Für die 3G-Regelung lieferte er seine eigene Erklärung. Aus kirchlicher Sicht bedeute das getauft, geliebt, getragen und gesegnet. Man könne sie auch in gehopft, gezapft und getrunken deuten, so der Gottesmann.

Im Anschluss folgte das Schießen, am Abend wurden die Preise an die Gewinner verteilt. Der sonst zum gewohnten Ablauf des Tages zählende Schlosstanz fiel diesmal aus.