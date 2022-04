Wechsel an der Spitze der Dorfgemeinschaft in Untersambach: Nach zehn Jahren als Vorsitzende hat Sabine Fröhlich ihr Amt abgegeben. Bei der Hauptversammlung im Gemeinschaftshaus wählten die Gekommenen einstimmig Michaela Mey zu ihrer Nachfolgerin. Außerdem traten zweiter Vorstand Klaus Widmaier und Kassierin Roswitha Wolf aus der ersten Reihe der regen Gemeinschaft im 300-Einwohner-Dorf ab. Beide hatten einige Jahre ihren Posten ausgeübt. Später, als Michaela Mey dem Trio, wie auch Hausmeister Otto Fröhlich, noch einmal dankte, standen die rund 60 Gekommenen auf und spendeten jedem einzelnen Beifall.

An ihren Stellen sind nun Laura Fischer als Stellvertreterin und Karin Voggenreiter als neue Kassierin im Vorstand. Zu diesem gehört außerdem Karin Rößner, die als Schriftführerin im Amt bestätigt wurde. Vier Frauen sind es also, die an der Spitze des Vereins stehen.

Dieser koordiniert nahezu alles, was im Wiesentheider Ortsteil läuft. Das sind viele Veranstaltungen, vom größten, dem Lindenfest im Sommer, Maibaum, Familienwanderung, bis zum Dorffasching, dem Nikolaus für die Kinder oder dem Treffen an Silvester, wo zum neuen Jahr angestoßen wird. Jedenfalls war das bis Corona so, in den letzten beiden Jahren stand auch dort das öffentliche Leben nahezu still. Die letzte Hauptversammlung datiert auch deswegen von 2019. Wiesentheids Bürgermeister Klaus Köhler dankte der rührigen Gemeinschaft des Ortsteils und würdigte deren Engagement.

Das Dorf wird durch die Gemeinschaft aufgewertet

Denn das Dorf wird immer wieder von den Bürgerinnen und Bürgern aufgewertet, wie etwa durch eine große Aktion zum Pflanzen von Bäumen rund um das Gemeinschaftshaus (2019). Dazu spendeten Familien die Bäume, für die sie die Patenschaft übernehmen konnten. Ein jeweiliges Schild prangt nun am Baum. "Eine ganz tolle Aktion", wie die scheidende Vorsitzende Sabine Fröhlich rückblickend erinnerte. Dass es immer etwas zu tun gebe, belegte der weitere Bericht. So wurde etwa 2020 am Spielplatz gearbeitet, um dort manches zu erneuern.

Klaus Widmaier hatte außerdem eine Auflistung gebracht, was die Dorfgemeinschaft in den vergangenen zehn Jahren alles anging. "Wir schaffen nicht für uns, sondern für die Gemeinschaft im Ort, für die Zukunft", beschrieb es Fröhlich. Sie dankte den Helferinnen und Helfern, die mit anpackten.

"Donald Trump" dankte der alten und neuen Regierung

Ein origineller Beitrag folgte zum Abschluss durch Harald Rößner. Er kam als Donald Trump, um Dankesworte für die alte und für die neue "Regierung" zu sprechen, wie er sagte. Dazu gab es eine humorvolle Beschreibung der "Sambier Machtverhältnsse". mit Blick auf die neu Gewählten. In seiner Trump-Rolle würdigte Rößner die bisherige Vorsitzende Sabine Fröhlich, er zählte die vielen Rollen auf, die diese inne hatte. Regisseurin, Moderatorin, Präsidentin, "aber jetzt ist over".

Das Ergebnis der Neuwahlen: Vorsitzende Michaela Mey, Stellvertreterin Laura Fischer, 1. Kassierin Karin Voggenreiter, 2. Kassier Johannes Wolf, Schriftführerin Marianne Rößner. Zum Ausschuss gehören Christine Fischer, Cindy Geiling, Sabine Weiglein, Nadine Meier, Alexander und Martin Finster und Tobias Kuchenbrod.