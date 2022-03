Blauer Himmel, Sonne und 13 Grad Celsius: Das hört sich weiterhin nach Frühling an – und nach vielen Gästen, die mit dem Fahrrad Volkach ansteuern oder zu Fuß durch die Altstadt schlendern. Doch die Volkacher machen sich Sorgen, ihre vielen Gäste tagsüber auch unter der Woche satt zu bekommen. Darum diskutiert der Stadtrat am Montagabend über einen durchaus überraschenden Vorschlag der Verwaltung: Wechselnde Foodtrucks könnten vor der ehemaligen Castell-Bank, schräg gegenüber vom Marktplatz, werktags von 11 bis 18 Uhr die hungrige Besucherschar verköstigen.

Es sei gerade in Pandemiezeiten erfreulich, heißt es in der Vorlage, dass die Gastronomie in Volkach gerade in touristischen Saisonmonaten auch werktags eine hohe Gästeauslastungszahl vorweisen kann. Gleichzeitig stelle diese Situation die Gastronomen vor Herausforderungen. Man könnte auch sagen: Volkach hat ein Luxusproblem.

Dessen Lösung könnte nun der Pilotversuch „Kulinarischer Streetfood-Parkplatz“ von April bis Oktober sein, für den maximal zwei normale Parkplätze wegfallen würden.

Mehr Platz für Tische und Stühle

Zudem möchte die Stadt angesichts der Corona-Situation die Gastronomie weiterhin unterstützen und zusätzliche Sondernutzungsflächen erlauben. Die Wirtinnen und Wirte sollen auf dem Marktplatz und entlang der Hauptstraße also wieder mehr Platz haben, um Tische und Stühle aufzustellen. Allerdings sollen sie dafür nach zwei Jahren ohne Gebühr wieder bezahlen.

Weitere Themen der Stadtratssitzung (19.30 Uhr, Mainschleifenhalle) sind die Haushaltsberatungen und das Betreuungsangebot in Kindergärten, Krippen und nach der Schule. Bereits um 19 Uhr trifft sich der Bau- Agrar- und Umweltausschuss, der unter anderem über den Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus in Astheim entscheidet.