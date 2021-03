Das Flurstück "Hoheleite" soll aufgrund der geschichtlichen Bedeutung sowie der besonderen Geologie und Bodenbeschaffenheit in die Weinbergsrolle eingetragen werden. Der Rödelseer Gemeinderat stimmte dem Wunsch des Weinbauvereins zu. Das letzte Wort hat die Regierung von Unterfranken.

Gemäß Paragraf 29 der Weinverordnung darf eine Lage in die Weinbergsrolle eingetragen werden, wenn sie mindestens fünf Hektar groß ist. Laut Antrag des Weinbauvereins beträgt die Fläche 17 Hektar. Als Lagenname darf nur ein Name eingetragen werden, der für eine zur Lage gehörende Rebfläche herkömmlich oder in das Flurkataster eingetragen ist; der Name muss einen geografischen Bezug aufweisen. Die geschichtliche Bedeutung der besonderen Weinlage "Küchenmeister" und der "Hoheleite" ist nachgewiesen bis in das 14. Jahrhundert, insbesondere in Verbindung mit dem Kloster Ebrach.

Winzer kommen ins Schwärmen

Die beiden Winzer im Gemeinderat, Jens Vollhals und Tobias Hemberger, bezeichneten die Lage als "das Hochwertigste im Küchenmeister" beziehungsweise als "Herzstück" und "Filetstück". Hintergrund ist auch ein neues Klassifizierungskonzept, nach dem sich das ganze deutsche System wandeln werde. Es soll künftig die Herkunft über den Öchslegarden stehen.

Die besondere übergeordnete Lage des "Küchenmeisters", von dem die "Hoheleite" ein markanter Bestandteil ist, wird von Weinexperten so beschrieben: "Die südwestliche Lage steigt sanft von 250 Metern unweit des Dorfes zum Rand der bewaldeten Bergkuppe auf 340 Meter über NN an. Die wärmende Mütze des Hochplateaus, gekrönt vom Schloss Schwanberg, schützt den Weinberg vor kalten Nord- und Ostwinden. In diesem Kleinklima können die Trauben lange und perfekt ausreifen. Der Name der Lage erinnert an das Edelgeschlecht der Küchenmeister von Nortenberg, welche in den Jahren 1360 und 1391 in Rödelsee ansässig waren. Das Besondere ist der Boden: Der Untergrund ist ein sehr kalkreicher Tonmergelstein: Gipskeuper aus Sedimenten fossiler, kleiner Meerestiere (Myophorienschichten). Im Unterhand sind die Böden frischer und nachhaltiger in der Wasserversorgung. Teilweise tritt der Berggips in Form seiner weiß bis rosa leuchtenden Steinknollen hervor. Der Oberhang besteht aus leicht erwärmbaren, kalkhaltigen Schieferplättchen, vermengt mit steinigem Verwitterungsmaterial (Schilfsandstein und Dolomit). Dieses außergewöhnlich reichhaltige und vielseitige Mischungsrezept an Mineralien verleiht den Weinen einen festen Körper sowie subtile tiefe Aromen bei einer gleichzeitigen Leichtigkeit."

Jahresrechnung geprüft

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats stellte dieser auch die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2019 fest. Der Gesamthaushalt hatte somit ein Volumen von 8 536 231 Euro. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Jahresrechnung geprüft. Dessen Vorsitzender Holger Kelle stellte dem Ratsgremium die vom Ausschuss gefundenen Punkte vor. Dabei ging es um den richtigen Umgang mit Spenden und um Konten, die nicht über den Haushalt laufen, wie dies bei der Aktion "Rödelsee hilft" oder beim Elfleinshäusla der Fall ist.

Das Diakonische Werk Kitzingen hat seinen alljährlichen Zuschussantrag für die ambulante Krankenpflege an die Gemeinde Rödelsee gestellt. So wie auch bei der Caritas hat die Gemeinde dies bislang mit einem Betrag von 50 Cent/Einwohner anerkannt. Für das Jahr 2019 ergibt sich bei 1822 Einwohnern ein Betrag von 911 Euro. Es soll künftig als Grundsatzbeschluss sowohl für den Antrag der Diakonie als auch für den Antrag der Caritas gelten, dass der Betrag von 50 Cent/Einwohner durch die Gemeinde geleistet wird.