Die Polizei kontrollierte in der Nacht zum Samstag einen 16-Jährigen in Mainbernheim, der einen Joint in einem Druckverschlusstütchen sowie ein Einhandmesser mit sich führte. In seiner Wohnung fanden sich weitere Betäubungsmittel.

Bereits am Freitagabend kontrollierte die Polizei in der Saarlandstraße in Kitzingen einen 41-jährigen Mercedesfahrer, der laut Bericht drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Der Mann war mit der Durchführung eines Drogenvortestes, der ihn hätte entlasten können, nicht einverstanden, so dass eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt für die Dauer von 24 Stunden unterbunden.

Am Freitagmorgen wurde ein 23-jähriger Rollerfahrer am Traugraben in Marktsteft einer Kontrolle unterzogen, der ebenfalls drogentypische Auffälligkeiten zeigte. Des Weiteren war der Roller technisch verändert, so dass es zum Führen einer Fahrerlaubnis bedurft hätte, die der junge Mann nicht besaß.