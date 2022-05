Nach der Corona-Zwangspause hat das Gollachgau-Museum in Uffenheim seine Türen für Besucher wieder geöffnet. In den beiden Häusern hat sich einiges verändert.

Das Museum war zwar geschlossen, doch im Inneren haben Vereinsmitglieder viel Zeit und Arbeit investiert. In neuem Gewand präsentieren sich im Haupthaus, der ehemaligen Oberamtskanzlei, anschaulich die archäologische Abteilung und die Stadtgeschichte. Im benachbarten Schnellerturm, dem ältesten Gebäude, wird nun die Militaria-Sammlung gezeigt.

Letztere hat einen aktuellen Bezug zum Krieg in der Ukraine. 1993 hatte eine Reisegruppe aus dem Gollachgau die Halbinsel Krim besucht. Diese besuchte auch die Stadt Kertsch und die dortige Gedenkstätte "Adshimuschkai". Auf dem Gräberfeld sind ungefähr 2000 deutsche Soldaten bestattet. Die dortige Bürgermeisterin hatte Reiseleiter Hans Endress einen in Kertsch ausgegrabenen Stahlhelm eines deutschen Soldaten überreicht mit der Bitte, dass dieser in der Heimat einen würdigen Platz finden und ein "Mahnmal für den Frieden" sein soll. Den Platz hat der Helm mit dem zugehörigen Hintergrundbericht im Museum gefunden und sendet von dort seine stille Mahnung zum Frieden aus.

Noch ist nicht alles fertig

Ernst Gebert, der Vorsitzende des Heimat- und Museumsvereins, hat die Militaria-Gegenstände des Museums sortiert und "salonfähig" gemacht. Unterstützung bekam er dabei von Jan Kube aus Sugenheim, einem ausgewiesenen Militaria-Experten. Uniformen und Waffen wurden nach Zeitabschnitten sortiert – von der Bürgerwehr bis zum Zweiten Weltkrieg. "Die Beschriftungen sind noch nicht vollständig", räumt Ernst Gebert ein, manche Gegenstände seine auch "nur" mit Gärtnerdraht befestigt. Doch die endgültige Fertigstellung hat er fest im Blick.

Der städtische Schreiner habe die Vitrinen gebaut, ist Ernst Gebert Bürgermeister Wolfgang Lampe sehr dankbar für die gewährte Unterstützung. Für die Glasscheiben bezahlte der Verein 3000 Euro, 200 ehrenamtliche Stunden stecken in der Gestaltung dieser Abteilung.

Auch für die Stadtgeschichte zeichnet Ernst Gebert verantwortlich. Die Zeitspanne reicht vom 30-jährigen Krieg bis zum Kriegsende 1945. Ein besonderes Augenmerk richtete Ernst Gebert dabei auf die Judaica-Sammlung, die im Museum vorhanden war. Sie findet nun Platz in einer großen Vitrine. Hilfreich sei ihm dabei Hans Schlumberger zur Seite gestanden, teilt der Vorsitzende mit. Manche Gegenstände seien allerdings nach dem Krieg nach Amerika gebracht worden.

Archäologie im Dachgeschoss

"Ich habe die Geschichte der Juden von Uffenheim nachverfolgt und die der Landgemeinden", erläutert Ernst Gebert. Er hat auch mit Zeitzeugen gesprochen und deren Berichte in die erläuternden Texte mit eingearbeitet. Die Originaltüre der Synagoge ist im Museum ebenso zu sehen, wie einige Ziegelsteine. Ebenso präsentiert werden seltene Aufnahmen der Synagoge – von innen und außen. Zum Nulltarif hat es die Ausstellung zur Stadtgeschichte nicht gegeben. Rund 30.000 Euro hat sie gekostet, die gut 700 ehrenamtlichen Stunden nicht miteingerechnet.

Im Dachgeschoss hat der Bruder von Ernst Gebert, Walter Gebert, die archäologische Sammlung als Schaudepot erweitert. Zur Seite stand ihm Martin Nadler, der vor seiner Pension Archäologe beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege war. Übersichtlich sind Funde aus der Region nun in den Vitrinen ausgestellt. Etwa 900 Stunden ehrenamtliche Arbeit und gut 30.000 Euro sind in diese Neugestaltung geflossen.

Vom Bullenheimer Berg in der Bronzezeit über Funde aus den Hügelgräbern bei Hohlach, Funde aus den Dolinenfeldern bei Ergersheim bis zu den jungsteinzeitlichen Artefakten bei Enheim reicht die große Palette für die Besucher. Wie die Bearbeitung von Holz mit Steinbeilen vonstattenging, das zeigt ein Video aus dem Ergersheimer Wald, in dem Archäologen sich regelmäßig zur experimentellen Archäologie treffen. Auch die Funde im Uffenheimer Schloss kommen nun ihrer Bedeutung entsprechend zur Geltung.

Viele Spenden und Zuschüsse

Ohne Spenden wäre das alles nicht zu finanzieren gewesen. Die kamen von Uffenheimer Firmen, Banken und Geschäften, vom Rotary Club, von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen in Bayern, von der Kommunalen Allianz A 7 Franken West, aus dem Förderprogramm "Soforthilfe Heimatmuseen" oder vom Bezirk Mittelfranken. Natürlich habe der Verein auch Eigenmittel beigesteuert, sagte Ernst Gebert.

Die Coronazeit sei auch zur Inventarisierung genutzt worden. Ferdinand Seehars, Sonja Gebert und Norbert Holzmann hatten im Herbst 2021 damit begonnen, alle Dinge, die über die letzten Jahrzehnte ins Museum gelangten, aufzulisten. Kaum schien ein Ende in Sicht, habe Peter Sander aus irgendwelchen Kisten und Schränken neues Material herbeigebracht, erzählt Ernst Gebert.

Viele Helfer habe es auch bei der Generalreinigung bedurft. Denn in den zwei Jahren hatte sich doch einiges an Staub angesammelt. Jetzt wünscht sich Ernst Gebert nur, dass die Bevölkerung die ehrenamtliche Arbeit ("Die hat uns alles abverlangt") auch honoriert und sich einige Stunden Zeit für einen Museumsbesuch nimmt.

Das Museum hat bis Oktober immer sonntags von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet. Gruppenführungen sind nach Anmeldung ganzjährig und auch abends möglich.