Es gibt ihn nur sehr selten in einer Ratssitzung, egal in welcher Kommune: der Bürgerantrag. Das ist ein Antrag von Bürgern, der in der "Rangfolge" der Bürgerbeteiligung einem Bürgerbegehren sozusagen vorgeschaltet ist. Ein oder mehrere Bürger zeichnen sich verantwortlich, weitere Bürger unterschreiben den Antrag, und dann muss sich der Rat mit ihm befassen.

So auch in Prichsenstadt, als drei verantwortlich zeichnende Bürger (Ricky Haubenreich, Bernd Reitwiesner und Felix Heußner) beantragten, der Stadtrat soll seinen Beschluss auf die Entwidmung der Steigerwald-Bahnstrecke auf seinem Gemeindegebiet zurücknehmen und sich bis zum Ergebnis einer Potenzialanalyse neutral verhalten. Nach einer teilweise sehr emotional geführten Debatte lehnte der Rat deutlich mit 14:2 den Bürgerantrag ab.

Überblick über die Steigerwaldbahn

Bürgermeister René Schlehr hatte sich für seinen Sachvortrag intensiv in die Materie eingearbeitet und bot in der Sitzung einen kompakten Überblick über die gesamte Lage der Steigerwaldbahn (siehe Infokasten). Aktuell läuft die Potenzialanalyse der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG), und im Zug der Analyse meldete Schlehr die geforderten Zahlen potenzieller Bahnfahrer, die in einem Radius von 1500 Metern um die jeweiligen Bahnhöfe wohnen. In seinem Sachvortrag zerlegte er den Bürgerantrag in seine Bestandteile.

Eine Rücknahme des Beschlusses (Antrag auf Entwidmung) würde der dem Rat nicht empfehlen, weil die eigenen Pläne dagegensprechen würden. Teile der Begründung des Bürgerantrages würden Landes- und Bundespolitik betreffen. Dass die Bahn eine höhere Priorität gewonnen habe und durch Gesetzesänderungen nicht mehr so viel Geld auf die einzelnen Kommunen zukommen würden, "sieht die Verwaltung auch, nur fehlen belastbare Zahlen und Fakten".

Emotionale Debatte

Knackpunkt des gesamten Bürgerantrages war die Aussage, dass eine "ablehnende Haltung der Stadt laut Aussage der BEG negativ in die Bewertung der Chancen für eine Reaktivierung" einfließen würde. "Das ist eine völlig haltlose und frei erfundene Aussage, mit der die Antragsteller ihre Unterschriften gesammelt haben und die durch nichts auch nur ansatzweise belegt ist", so Schlehr. Als Beweis legte er ein Schreiben der Geschäftsführerin der BEG auf den Beamer, in dem es sinngemäß heißt: Ein Antrag auf Entwidmung sei der BEG nicht bekannt und sei auch für Analyse nicht von Belang.

In der Debatte wirkten die emotional vorgetragenen Argumente von Ingrid Mehlert als würde sie eine Grundsatzdiskussion zum Erhalt der Strecke lostreten wollen. Mehrmals musste sie vom Bürgermeister an den Grund der Debatte erinnern, der Bürgerantrag auf Neutralität der Stadt. "Darin wird der BEG unterstellt, eine unseriöse und nicht auf Fakten basierende Potenzialanalyse zu erstellen, und das stimmt nicht. Unser Antrag hat keinen Einfluss auf die Analyse." Scheinbar unbeirrt argumentierte Mehlert weiter in Richtung "Erhalt der Strecke" und wollte auch die Antragsteller zu Wort kommen lassen. Das lehnte der Rat mit 12:4 Stimmen ab.

Mit zwei Gegenstimmen abgelehnt

Sowohl Peter Eschenbacher als auch seine Ratskollegen Harald Rückert und Werner Hillger brachten mit ihren Beiträgen wieder Sachlichkeit in die Debatte. Eschenbacher vermisste "belastbare Fakten", Rückert sprach über "100 Millionen Euro für 50 Kilometer Bahn plus den Zügen und Personal", und Hillger wollte "nicht über Sinn oder Unsinn der Reaktivierung, sondern den Bürgerantrag" abstimmen.

Mit den Gegenstimmen von Ingrid Mehlert und der dritten Bürgermeisterin Alexandra Martin lehnten die übrigen 14 Ratsmitglieder den Bürgerantrag ab. In der Bürgerfragestunde meldeten sich die dann noch anwesenden Antragsteller nicht zu Wort.