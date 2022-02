Kitzingen vor 1 Stunde

Ein Bollerwagen für den Kindergarten

Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land - so heißt es in einem Lied aus dem Evangelischen Gesangbuch. Im Kindergarten Zauberbaum haben wir diesen Vers verinnerlicht und sogar noch fortgeführt: Wir säen und wir ernten, wir backen und wir kochen, wir verkaufen und wir kaufen. Zur Erntezeit haben wir Äpfel, Nüsse, Zwetschgen und noch vieles mehr geerntet und verarbeitet, um zum Beispiel Marmelade, Likör und Kuchen im Glas beim Erntedankfest und unserer St. Martinsfeier zum Verkauf anzubieten. Das Ziel war in erster Linie die Anschaffung eines Bollerwagens, um zukünftig unsere Ernte nicht mehr schleppen zu müssen, sondern etwas bequemer einbringen zu können. Außerdem brauchen fleißige Helfer so einiges an Proviant - sei es bei der Ernte, bei der Tour der Müll oder bei den Erkundungsgängen in freier Wildbahn.Insgesamt haben wir über 600 Euro einnehmen können, sodass wir uns neben dem Bollerwagen für Outdoor-Aktivitäten auch noch ein paar Musikinstrumente zur Indoor-Beschäftigung anschaffen konnten.