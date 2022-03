Eingerüstet und verhüllt leuchtet die Mainbernheimer St. Johannis derzeit in den Farben Blau und Gelb. Jetzt wurden Kugel und Wetterfahne heruntergeholt. Die Arbeiten zur Außensanierung der Johannis-Kirche und des Kirchturms haben bereits im Februar begonnen. Das Gerüst wuchs an den Außenwänden empor. Für den Turm ist nicht die Kirchengemeinde, sondern die Stadt Mainbernheim zuständig.

Zu einer umfassenden Sanierung gehört auch, dass die goldfarbene Kugel und die Wetterfahne heruntergeholt werden. Viele Mainbernheimerinnen und Mainbernheimer ließen sich das nicht entgehen. Denn in der Kugel befinden sich ja die Kartusche mit Belegen aus vergangenen Zeiten.

Pfarrer Paul Häberlein, der für alle um die segnende und schützende Hand Gottes für alle bat, die auf der Baustelle tätig sind, durfte als Pfarrer zum zweiten Mal bei einer Kartuschen-Öffnung dabei sein. Bürgermeister Peter Kraus öffnete dann die kleine Kartusche.

Heraus holte er eine klein zusammengefaltete Main-Post und eine Kitzinger Zeitung vom 19. August 1967 sowie eine Fränkische Landeszeitung vom 21. August 1967. Von Hans Neußner war eine zeitgeschichtliche Abhandlung enthalten. Des Weiteren fanden sich noch Originalhandschriften aus den beiden vorangegangen Jahrhunderten. Von den früheren Schriften gibt es bereits Abschriften – in für alle lesbarer Form.

Kraus zog auch etliche Bilder und Postkarten mit alten Ansichten von Mainbernheim aus der Kupferkartusche. So war deren Öffnung auch ein Blick in die Geschichte der Stadt. Das verfolgten auch einige Konfirmandinnen mit Interesse. Pfarrer Häberlein kündigte an, dass die in der Kartusche befindlichen Gegenstände demnächst in der Kirche ausgestellt würden. Dort könne diese dann jeder in Ruhe betrachten. "Wir werden wohl eine neue, größere Kartusche machen lassen", kündigte Häberlein an. Denn es werden ja neue Dinge hineinkommen.

Die Außenrenovierung, die Architekt Martin Zeltner begleitet, wird vermutlich im Herbst abgeschlossen sein. Die Renovierung des Innenraums ist für das Jahr 2023 geplant.

Die blau-gelbe Verhüllung ist den Firmenfarben des Gerüstbauers geschuldet. Es sind aber auch die Nationalfarben der Ukraine. So gedachte man auch an den Krieg in der Ukraine. Flüchtlinge von dort haben in der Radlerherberge neben der Kirche gerade Unterkunft gefunden. Pfarrer Häberlein ließ deshalb das Lied "Verleih und Frieden gnädiglich" anstimmen.