Kitzingen vor 1 Stunde

Ein besonders stiller Volkstrauertag

In stillem aber stetem Gedenken beging die Stadt Kitzingen am Denkmal im Alten Friedhof den Volkstrauertag. Wo sonst die Reservistenkameradschaft, die Feuerwehr und das Rote Kreuz der Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege gedenken, an die zivilen Opfer von Krieg und Gewalt sowie des Nationalsozialismus erinnern, Posaunenchor und Gesangvereine für einen würdigen Rahmen sorgen, legte Oberbürgermeister Stefan Güntner nichtöffentlich den Kranz der Stadt in stillem Gedenken nieder.