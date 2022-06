Markt Einersheim vor 8 Minuten

Ein aufregender Tag für die Adelsfamilie von Rechteren-Limpurg-Speckfeld: Informationszentrum eröffnet

"Damit haben wir ein weiteres Alleinstellungsmerkmal in unserer Marktgemeinde", stellte Markt Einersheims Bürgermeister Herbert Volkamer mit Stolz beim Festakt zur Einweihung des Informationszentrums Grafschaft Limpurg-Speckfeld fest. "Ich sehe es eher als Museum an", meinte der Chef der Adelsfamilie, Icho Graf von Rechteren-Limpurg-Speckfeld, für den ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung ging.