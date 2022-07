Trotz intensiver Bemühungen um neue Ehrenamtliche setzt sich das Astheimer Gemeindeteam weiterhin nur aus drei gewählten Mitgliedern zusammen. Es gab lediglich eine personelle Veränderung: Pfarrer Johannes Hofmann verabschiedete gemeinsam mit dem alten und neuen Vorsitzenden Uli Binzenhöfer Herrn Thomas Koch. Dieser gehörte dem Gremium acht Jahre lang an, davon übte er in den vergangenen vier Jahren das Amt des zweiten Vorsitzenden aus. Mit kreativen Ideen, aber auch mit praxisnahen Vorschlägen habe sich Koch in das Gemeindeleben eingebracht. Zudem habe man sich auf ihn optimal verlassen können, wenn organisatorische Aufgaben anstanden. In Anlehnung an das Sonntagsevangelium würdigte ihn der Vorsitzende als "gewissenhaften Arbeiter im Weinberg des Herrn". Koch erhielt eine Dankurkunde der Pfarrei, die Pfarrer Hofmann unterzeichnete, und die im Gottesdienst verlesen wurde.

Jochen Flammersberger, bekannt als Stadtrat und Ortssprecher von Astheim, rückte für Koch in das Gemeindeteam nach. Zudem zeichnet er sich für den Bereich "Jugendarbeit" verantwortlich, was im Vortag von Uli Binzenhöfer sehr begrüßt wurde, denn "die Jugend von heute sei die Zukunft der Kirche von morgen."

In bewährter Weise übernimmt Bernd Flößer die Funktion des Schriftführers, welches Amt er bereits seit mehreren Jahren vorbildlich ausführe, so Binzenhöfer.

Von hauptamtlicher Seite verlässt der pastorale Mitarbeiter Josef Gerspitzer das Gremium, da er in diesem Jahr in den wohl verdienten Ruhestand treten wir. Deshalb wird er noch in einem eigenen Rahmen verabschiedet werden. Als dessen Nachfolger tritt Pater Isaak Grünberger von der Abtei Münsterschwarzach in das Gemeindeteam ein.

Von: Uli Binzenhöfer (1. Vorsitzender, Gemeindeteam der kath. Pfarrei St. Johannes Astheim)