Eigentlich sollte es auf Reisen gehen...

Eigentlich sollte es auf Reisen gehen, doch dann machte Corona den Schülern des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach einen gewaltigen Stricht durch die Rechnung. Natürlich war und ist die Enttäuschung hierüber groß, schließlich schafft eine Abiturfahrt bleibende Erinnerungen - und Barcelona ist ohne Zweifel eine der attraktivsten Städte Europas. So viel wollten die Jugendlichen in und um die Stadt erkunden und dann in diverse journalistische Projekte umsetzen - das war schließlich der Fokus dieses P-Seminars. Nun musste also ein Alternativthema gefunden werden, das dann auch ziemlich schnell auf der Hand lag: Corona! Nachdem in einem Radioworkshop im Februar 2020 bereits erste Erfahrungen mit diesem Medium gesammelt werden konnten, einigte sich das Seminar unter Leitung von Sigrid Schilling und Elke Schliermann-Kraus darauf, einen Podcast zu gestalten. Kleingruppen übernahmen jeweils verschiedene Aspekte, die von den Auswirkungen in Familien, im Freundeskreis und in der Schule über wirtschaftliche Konsequenzen, speziell in Gastronomie und Tourismus, bis hin zu Umweltwirkungen reichten. Das Ergebnis kann man sich auf der schuleigenen Homepage www.flsh.de anhören.