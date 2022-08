Marktbreit vor 1 Stunde

Ehrungen und Verabschiedungen zum Schuljahresende

Die letzten beiden Schultage standen an der Grundschule Maindreieck Marktbreit ganz im Zeichen von Ehrungen und Verabschiedungen. Kinder aus den zweiten, dritten und vierten Klassen, die eine Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen in Leichtathletik erreicht hatten, wurden von den übrigen Schülerinnen und Schülern geehrt und mit Applaus für die tollen Leistungen bedacht. Für das Foto stellten sie sich von dem neu gestalteten Zaun im Pausenhof in Marktbreit auf. Jedes Kind der ersten, zweiten und dritten Klassen sowie die Kinder aus der AG "Schulhausgestaltung" hat eine Latte gestaltet. Sie alle zusammen ergeben einen wunderschönen, bunten Zaun.