An Christi Himmelfahrt fand das traditionelle Familienkonzert des Musik- und Gesangvereins Wiesentheid auf der Rathauswiese am Musikhaus in Wiesentheid mit deutsch-französischen Melodien statt, gestaltet vom Kinder-/Jugendchor und dem Orchester des Vereins.

In diesem Rahmen wurden auch aktive Mitglieder des Chors und Orchesters für ihr langjähriges Engagement geehrt.

Aus den Händen von Dieter Lenzer, stellvertretender Kreisvorsitzender des Nordbayer. Musikbunds und Heinz Dürner, 1. Vorsitzender des Musik- und Gesangvereins erhielten folgende aktive Musikerinnen und Musiker Urkunden und Abzeichen für ihr Wirken im Orchester: Kestler Olaf (5 Jahre), Lurati Patrick (10 Jahre), Berthold Winfried (40 Jahre), Berthold Sabine (50 Jahre), Lang Doris (50 Jahre), Göb Anita (50 Jahre), Hohn Roland (50 Jahre), Rita Spiegel (insgesamt 50 Jahre MGV, teils passiv) sowie Roske Edgar (30 Jahre Dirigent des Orchesters). Jugendchormitglied Hanna Frevert wurde für fünf Jahre Chorjugend geehrt.

Die besonderen Verdienste unter anderem. in der Vorstandschaft von Winfried Berthold (30 Jahre), Oskar Holzmann (35 Jahre) und Wolfgang Lurati (40 Jahre) wurden ebenfalls mit Urkunden etc. gewürdigt.

Bei Vereinsjubiläen – in diesem Jahr besonders 50 Jahre Partnerschaft Orchester des MGV mit den französischen Musiker/innen der Batterie Harmonie Rouillac – erkennt der Verein traditionell besonderes persönliches Engagement für den Musik- und Gesangverein an.

Aufgrund des besonderen Einsatzes in vielfältiger Form und Umfang für den Verein, z. B. langjährige aktive Unterstützung im Orchester, Übernahme von Funktionen in der Vorstandschaft, Aktivitäten und Unterstützung bei Veranstaltungen, Konzerten und während des ganzen Jahres rund um den Verein etc. ernannte 1. Vorsitzender Heinz Dürner im Rahmen des Familienkonzerts folgende neue Ehrenmitglieder des Musik- und Gesangvereins Wiesentheid: Anita Göb, Thea Feth, Gerhard Fehlbaum und Alfred Rückel.

Er dankte allen Geehrten für das beständige und verlässliche Engagement in jeglicher Form für den Verein – nur damit kann ein Verein existieren und auch in schwierigen Zeiten bestehen.

Von: Doris Lang (Pressewartin, Musik- und Gesangverein Wiesentheid 1862 e.V.)