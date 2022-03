Wiesentheid aktualisiert vor 2 Minuten

Ehrungen beim MGV Wiesentheid

Bei der Generalversammlung des Musik- und Gesangvereins Wiesentheid im katholischen Pfarrheim in Wiesentheid stand eine Vielzahl von Ehrungen verdienter Mitglieder an. Da in den letzten beiden Jahren coronabedingt – auch mangels angemessener Veranstaltungen des Vereins – keine Ehrungen stattfinden konnten, wurden nun insgesamt 94 passive Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein geehrt.