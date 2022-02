Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Ehrung für Egbert-Schüler

Corona-bedingt in kleiner Runde wurden Schülerinnen und Schüler des Egbert-Gymnasiums für die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb "Kunstpreis der Jugend" (Musik) in Kitzingen geehrt. Schulleiter Markus Binzenhöfer und Fachschaftsleiter Rupert Neugebauer sprachen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihre höchste Anerkennung für die Einsatzbereitschaft und tollen Leistungen auch unter Corona-Bedingungen aus. Viele von ihnen besuchen den Musischen Zweig am Egbert-Gymnasium und lernen ihr Instrument an der Musikschule, die dem EGM angeschlossen ist. Beeindruckend war die Bandbreite der Instrumente, auf denen die Schüler ihre Erfolge erzielten. Neben Blasinstrumenten wie Querflöte, Klarinette, Oboe und Trompete zeigten einige auch ihr Können auf dem Klavier. Zwei Schülerinnen absolvierten das praktische Wertungsspiel auf der Harfe. Herausragend war die Leistung von Leopold Rümmele an der Violine.