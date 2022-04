Insgesamt 641 Sportabzeichen wurden im vergangenen Jahr in 13 Vereinen und vier Institutionen innerhalb des Kreisverbandes des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) erworben. Damit entwickelte sich Kitzingen gegen den anhaltenden Abwärtstrend und belegte den zweiten Platz im Ranking unterfränkischen Kreise. "Das war phänomenal", konstatierte die Sportabzeichenreferentin Birgit Hofmann erfreut bei der heurigen Sportabzeichen-Tagung. Zu den Deutschen Sportabzeichen kamen noch 16 österreichische Sportabzeichen.

Im Jahr 2013 hatte es einen großen Knick gegeben, zuvor hatte es im Bezirk Unterfranken noch über 20.000 Sportabzeichen gegeben, die vergangenes Jahr auf 4500 abgesunken waren. Im Wettbewerb der Vereine setzte der Judoclub Dettelbach seine Siegesserie fort, mit riesigem Abstand im prozentualen Abschneiden (91 Prozent) bei der absoluten Zahl von 66 Sportabzeichen. Mit 59 Abzeichen (neuen Prozent) folgte der TV Segnitz auf Platz zwei vor dem SV Kirchschönbach. Bei den Institutionen kam die Realschule Dettelbach dank einer Lehrerin gemeinsam mir der Sportgruppe der Sparkasse Mainfranken auf den dritten Platz. Hier gewann erwartungsgemäß der Kitzinger Stadtverband für Leibesübungen vor der Wasserwachts-Ortsgruppe Iphofen. Wie BLSV-Kreisvorsitzende Josef Scheller bedauerte, gibt es im Sportabzeichen keine Kategorie des Schulsportabzeichens mehr.

"Wir wollen euch bei der Stange halten und sind froh, dass wir nach zwei Jahren Corona-Pandemie wiedersehen", wandte sich Josef Scheller an die Anwesenden. "Ich stehe schon zwei Jahre in den Startlöchern", sagte Birgit Hofmann und bemerkte, dass der BLSV-Kreis durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie keinen Verein verloren hat.

Der Sportabzeichenwettbewerb ist wie eine Pyramide aufgebaut und gilt als Olympia des kleinen Mannes und kann nur funktionieren mit den ehrenamtlichen Prüfern in den Vereinen. "Euch gilt unser großer Dank", wandte sich Josef Scheller an die zu ehrenden Sportabzeichenprüfer. Entsprechende Ehrenurkunden und Weinpräsente überreichte er an Helmut Ott von der TG Kitzingen (50 Jahre), Klaus Kirschbaum vom TSV Obernbreit (35 Jahre), Karin Bischoff vom TV Segnitz und Harald Klein von der Wasserwacht Gnötzheim (beide 25 Jahre), Barbara Kolb von der TG Kitzingen (20 Jahre), Günter Markert vom TSV Abtswind, Krista von Kiesling vom TSV Iphofen und Dominice Weiglein vom 1. FC Iphofen (alle zehn Jahre). "Du bist schon eine Sportabzeichenprüfer-Legende", lobte Josef Scheller beinahe ehrfürchtig Helmut Ott, der mit einem Engagement von 50 Jahren herausragte.

Birgit Hofmann referierte über die wichtigsten Formalien für Sportabzeichenprüfer und legte ihnen ans Herz, sich rechtzeitig um die Verlängerung ihrer Prüferausweise zu kümmern. Denn diejenigen, deren Ausweis im Jahr 2019 abgelaufen war, müssen jetzt schnellstens um die Verlängerung kümmern, sonst müssten sie doppelt so viel Aufwand in Kauf nehmen um einen neuen Ausweis zu erlangen.