Segnitz vor 1 Stunde

Ehrung für die Segnitzer Faustballmeisterschmiede

Ehrung der frischgebackenen Faustballeuropameister Fabio Lauck (Junioren 21) und Julian Schiffler (Jugend 18). Bürgermeister Matterne nutzte die Gelegenheit, beim Segnitzer Sportsonntag die beiden Nationalspieler zu beglückwünschen und lud sie ein, sich in das Goldene Buch der Gemeinde einzutragen. Der Vereinsvorsitzende Andreas Lauck schloss sich den Glückwünschen an und konnte mit nunmehr drei Europa- und einer Weltmeisterin in diesem Jahr wieder besondere Erfolge verkünden. Der Segnitzer Sportsonntag begann mit einem Gottesdienst mit Pfarrer Hans Schlumberger auf dem Sportplatz. Anschließend konnten die Disziplinen für das Sportabzeichen abgelegt werden. Nach der Ausgabe der Sportabzeichen aus dem Vorjahr und der Ehrung der Mannschaften des Jahres 2021 durften sich die Besucher im Kleinfeldfaustball oder im Yoga versuchen. Für die Kleinen standen eine Hüpfburg und später Wasserspiele bereit.