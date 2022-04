Am 5. August 1997 haben neun Winzer mit Mut und Unternehmergeist die "Winzergenossenschaft Escherndorf eG" wieder gegründet und in der Astheimer Straße 6, gegenüber der Kirche, den Bocksbeutel-Hof eingerichtet. Als einer der ersten Genossenschaften 2013 mit dem Namen Escherndorfer Winzerverein eG durch 21 Escherndorfer Häcker entstanden, hatte diese 1970 ihre Eigenständigkeit verloren.

Das Ziel ist, laut einer Pressemitteilung, damals wie heute: Im Einklang mit den natürlichen Gegebenheiten solle Weine eine von höchstmöglicher Qualität und Bekömmlichkeit erzeugen und die Steillagenweine, des Escherndorfer Lump, die im Weinberg viel an Handarbeit erfordern, eigenverantwortlich vermarktet werden.

Laut der Genossenschaft hätten alle zur Prämierung angestellten Weinen vom Fränkischen Weinbauverband Auszeichnungen bekommen. Zuletzt habe es anlässlich der Internationalen Wine Challenge in Wien 2021 viermal Gold und dreimal Silber gegeben. Die Premium-Auszeichnung Best of Gold wurde der Genossenschaft bereits 2005 überreicht, heißt es in der Mitteilung abschließend.