Ehrennadel der Diözese für Willi Hobl

Willi Hobl aus Buchbrunn hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten als treuer und zuverlässiger Organist in Buchbrunn und zahlreichen Gemeinden in der Umgebung engagiert. Darüber hinaus war er tätig als Chorleiter, unter anderem fast 20 Jahre im Kirchenchor St. Vinzenz in Kitzingen, wie Regionalkantor Christian Stegmann in einem Schreiben mitteilt.