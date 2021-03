Gleich drei Marktbreiter Bürger zeichnete Bürgermeister Harald Kopp in der Stadtratssitzung am Montagabend für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Martina Michel und Manfred Kraus erhielten die Dankurkunde in der kommunalen Selbstverwaltung des Freistaats. Beide waren 18 Jahre lang Mitglied des Stadtrats, dabei in verschiedenen Ausschüssen oder weiteren Aufgaben, wie Dritte Bürgermeisterin oder Umwelt- und Agrarreferent, tätig.

Für seine Verdienste um die Stadt Marktbreit wurde Reinhard Huthöfer mit der Bürgermedaille in Bronze ausgezeichnet. Vor allem der Pfadfinderstamm Marktbreit war dem Geehrten am Herzen gelegen, wie Kopp erläuterte. Seit dem Herbst 1981 betrieb er dort aktive Jugendarbeit und entwickelte als Stammesführer einen gut funktionierenden Stamm mit verschiedenen Stufen. In den mehr als 40 Jahren seines selbstlosen Einsatzes hatte Huthöfer "unzählige Lager, Fahrten und Gruppenstunden organisiert und dafür seine Freizeit investiert", so Kopp.

Seit 1996 ist er zudem Vorsitzender des Fördervereins Marktbreiter Pfadfinder und war in dieser Zeit auch 21 Jahre lang der Vorsitzende des Landesverbandes Bayern der katholischen Pfadfinderschaft Europas. Eine wichtige Rolle spielte er auch bei der Kolpingfamilie Marktbreit, als Kassier und später als Vorsitzender, war Elternbeitrasvorsitzender im katholischen Kindergarten und Mitglied im Pfarrgemeinderat. Für seine mehr als 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit erhielt Reinhard Huthöfer die Bürgermedaille in Bronze.

Los für Bauplatz gezogen

Weiterer Punkt der Stadtratssitzung am Montagabend war die Verlosung eines zurückgegebenen Bauplatzes am Ohrenberg unter 32 Bewerbern. Bekannt wurde dabei nur die Losnummer, nicht der Name. Der gezogene Bewerber wird am 11. März benachrichtigt und kann bis 18. März zusagen. Für den Fall einer Absage wurden weitere Losnummern gezogen, die dann in der entsprechenden Reihenfolge informiert werden.

Nachdem in der Bachgasse zwischen Malerwinkel und Brücke die Halteverbotsschilder aus optischen Gründen entfernt wurden, wird dort an der Bachseite wieder geparkt. Die kommunale Verkehrsüberwachung hat wegen der fehlenden Beschilderung dagegen keine Handhabe. Auf Vorschlag von Maximilian Zink sollen Zonenschilder "Parken verboten" jeweils am Kindergarten und am Malerwinkelhaus für Klarheit sorgen. Das Vorhaben wird mit der Straßenverkehrsbehörde abgesprochen.

Ein Tulpenbaum und Büsche sollen als Ersatz für die beiden gefällten Weiden in der Anlage am Breitbach neu gepflanzt werden. Da zwei Bäume gefällt werden mussten, soll eventuell am Spielplatz an der Badebucht ein weiterer Baum gesetzt werden.