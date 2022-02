Für ihr außergewöhnliches Engagement und ihr segensreiches Wirken zeichnet die Evangelische Jugend Bayern Ann-Kathrin Uhl mit dem Engelsflügel aus. Diesen bekam sie in Markt Einersheim überreicht.

Bei ihrer offiziellen Verabschiedung in der St. Matthäus-Kirche in Markt Einersheim hatte Diakonin und Dekanatsjugendreferentin Eva Lehner Gundelach zusammen mit ihrer Kollegin aus dem Dekanat Castell, Eva-Maria Larisch-Schug, noch eine angenehme Aufgabe zu vollziehen. Beide überreichten Ann-Kathrin Uhl eine Auszeichnung der Evangelischen Jugend (EJ) in Bayern.

Ann-Kathrin Uhl, bis vor Kurzem noch Vorsitzende der EJ Markt Einersheim/Castell (MeiCa), erhielt den Engelsflügel für engagierte Mitarbeit in der EJ Bayern. " Uhl war in ihrem langjährigen und vielfältigen Engagement für die Evangelische Jugend im Dekanat Castell für junge Menschen eine wichtige Begleiterin und Botschafterin", verlas Eva-Maria Larisch-Schug die Urkunde, die von Katrin Vogelmann, Vorsitzende der Landesjugendkammer der EJ in Bayern, unterzeichnet ist. Für die evangelische Jugendarbeit in Bayern habe Uhl Herausragendes geleistet.

Eva Lehner-Gundelach erinnerte an die erste Begegnung vor fast zehn Jahren mit Ann-Kathrin Uhl, als ihr ein Mädchen entgegengehüpft sei. Weiter würdigte sie deren Arbeit auch im Kirchenkreis, erinnerte an Gospelwochenenden und an eine Reise nach Papua-Neuguinea. Dekanatsjugendpfarrer Michael Meister nannte Ann-Kathrin Uhl eine "übersprudelnde Quelle der Fröhlichkeit".