Ehemaliges Hofportal in Untersambach saniert

Das ehemalige Hofportal des Anwesens Sambachstraße 8 in Untersambach hat der Markt Wiesentheid sanieren lassen und an seinem neuen Standort bei der katholischen Kirche aufgestellt.

An den Kosten der Sanierung des Einzeldenkmals in Höhe von rund 4900 Euro beteiligte sich der Bezirk Unterfranken aus Mitteln der Unterfränkischen Kulturstiftung in Höhe von 739,23 Euro. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Marktgemeinde hervor.