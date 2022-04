Gibt es in Marktbreit Flächen auf öffentlichen Gebäuden, die geeignet für die Stromgewinnung sind? Eine Frage, die Stadtrat Harald Damm am Ende der Bauausschusssitzung am Donnerstagabend im Schloss stellte. Solarpanele auf dem Dach der Grund- oder auch Hauptschule wären dabei genau so vorstellbar, wie auf der Schulturnhalle. Bürgermeister Harald Kopp sagte eine Prüfung zu.

In eine ähnliche Richtung ging die Anfrage von Christiane Berneth, die wissen wollte, ob das Landratsamt eine Photovoltaikanlage auf einem denkmalgeschützten Gebäude in Gnodstadt genehmigt hatte. Auch hier wird noch nachgeprüft. Grundsätzlich könnte die bislang strikte Haltung der Denkmalbehörde zu Photovoltaik auf Denkmälern flexibler werden, wie etwa zwei Tage zuvor in einer Ratssitzung in Marktsteft bekannt gegeben wurde.

Ansonsten waren es vor allem Bauvorhaben im Innenbereich, mit denen sich der Bauausschuss befasste. Etwa die Nutzungsänderung eines Raumes für eine Begegnungsstätte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schustergasse. Dort sollen künftig Weinproben, Konzerte und Kunstausstellungen stattfinden. Bauliche Veränderungen werde es keine geben, so der Antragsteller, da die Räumlichkeiten bereits für Kunstausstellungen genutzt wurden.

In der Schulgasse entsteht eine Wohnung mehr als geplant

Eine Wohnung mehr als bislang geplant soll in einem Neubau in der Schulgasse entstehen. Das Mehrfamilienhaus, vom Schloss aus zu sehen, wie Bürgermeister Harald Kopp sagte, soll im Dachgeschoss zwei anstelle nur einer Wohnung erhalten. Prinzipiell stimmten die Rätinnen und Räte dem Antrag zu, es sollte jedoch von Seiten der Verwaltung noch die Stellplatzfrage für die zusätzliche Wohneinheit geklärt werden.

Eigentlich wollte der Bauwerber in der Altenbergstraße sein bestehendes Wohnhaus bereits im vergangenen Jahr erweitern und dazu noch eine Garage bauen. Damals galt allerdings eine Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans Mühlsteige, weshalb die Verwaltung von der Einreichung eines Bauantrags abriet. Nachdem die Veränderungssperre abgelaufen ist, ging der Antrag ganz offiziell im Rathaus ein. Einziges Problem sind die Abstandsflächen, deren geringfügiger Abweichung der Ausschuss zwar zustimmte, die jedoch noch vom Landratsamt zu prüfen sind.

"Wenn da was Schöneres hinkommt, wär's gut"

Auch beim Ersatzbau für eine Halle im Außenbereich in Gnodstadt, hier liegt eine Bauvoranfrage vor, wird das Landratsamt um eine fachliche Stellungnahme gebeten. Denn der Bauwerber ist nicht mehr privilegiert. Den Räten würde ein Neubau gefallen, denn die Halle ist wohl in die Jahre gekommen. "Wenn da was Schöneres hinkommt, wär's gut", so ein Zwischenruf.

Schon zum sechsten Mal wurde ein Bauantrag auf Erweiterung einer Schweinemast in Gnodstadt verlängert. Ein wenig Kopfschütteln gab es bei den Rätinnen und Räten schon, denn im Laufe der vielen Jahre dürften sich die Genehmigungsvoraussetzungen für das Vorhaben deutlich geändert haben.