Zu einem Treffen der besonderen Art fanden sich viele ehemalige Beschäftigte der gesamten Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid zusammen. Die VGem Wiesentheid umfasst die Gemeinden Abtswind, Castell, Rüdenhausen und Wiesentheid. Der Verwaltungssitz befindet sich im Rathaus Wiesentheid.

Von Bauhofmitarbeitern über Verwaltungsangestellte bis hin zu Altbürgermeistern waren somit Vertreter aus vielen Abteilungen bei dem Ehemaligen-Treffen anwesend. Vor allem die Fragen: "Was hat sich denn die letzten Jahre geändert?", "Wie sieht mein Büro von damals heute aus?", "Wer arbeitet noch im Rathaus, den ich kenne?", interessierten die Gäste.

Bei einem Empfang im Historischen Pfarrhaus begrüßte der VGem-Vorsitzende Klaus Köhler die Besucher, bevor Christine Volk, stellvertretende Geschäftsleitung, einige Fragen bei einem kurzweiligen Vortrag beantwortete. Beide zeigten sich sehr froh darüber, dass so viele Ehemalige zu Besuch waren: "Das ist schon etwas sehr Besonderes. Es zeigt, dass alle Vorgänger eine tolle Arbeit geleistet haben, wenn so viele gerne wieder zurückkommen!", meint Klaus Köhler. Viele der Beschäftigten habe er selbst zwar nicht mehr im aktiven Dienst erlebt, dennoch sei der gemeinsame Austausch sehr interessant und auch wertvoll.

Dass der Wissensschatz und die Erfahrungen der "Senioren" besonders wichtig sind, hob auch Herta Stengel, ehemals Personalvertretungsvorsitzende und Organisatorin des Treffens, bei einem Gedicht auf humorvolle Art hervor. Die Botschaft, dass man nicht vergessen solle, wer einst die Grundsteine gelegt habe, wurde von allen zu Herzen genommen. Im Gegenzug wurden auch viele Veränderungen mit Lob bedacht.

Nach dem Empfang ging es für die Gruppe in das Rathausgebäude. Es wurden die Räumlichkeiten besichtigt und jeder Gast konnte sich in Ruhe umsehen. Hier konnten die zuvor vorgestellten Veränderungen direkt begutachtet werden. Dies betrifft beispielsweise den Empfangstresen, an dem alle Anliegen der Bürger gesammelt und an die jeweilige Ansprechperson weitergegeben werden. Viele der Büros wurden inzwischen technisch modernisiert und renoviert. Vor allem fiel auf, dass durch die Digitalisierung die meisten Handakten weggefallen sind. Es sehe schon anders aus als sonst, aber Kleinigkeiten seien doch geblieben, wurde festgestellt. Und eines ist sowieso klar: Die Erinnerungen an die gemeinsame Arbeitszeit und diesen Tag werden bleiben.

Von: Laura Kreßmann (Verwaltungsgemeinschaft Wiesentheid)