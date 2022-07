Münsterschwarzach vor 35 Minuten

EGM-Schüler reisen nach Tansania

Zwei Jahre lang hat die Pandemie Austauschreisen unmöglich gemacht, umso mehr freuen sich sechs Schülerinnen des Egbert-Gymnasiums und Monika Mika sowie Br. Julian Glienke als Lehrkräfte darauf, dieses Jahr wieder für zweieinhalb Wochen nach Hanga in Tansania reisen zu können. Die Partnerschaft mit dem dortigen Hanga Religious Seminary, einer Internatsschule für Jungen, besteht seit 2017 und hat einen besonderen musikalischen Akzent: Mit Geigen, Gitarren, Keyboards und Trommeln wird dort auf Initiative von Br. Julian, der zwei Jahre in Hanga als Musiklehrer gewirkt hat, begeistert musiziert. Es ist bereits die dritte Austauschreise in Richtung Tansania, aus Hanga war 2018 eine Gruppe für ein gemeinsames Musikprojekt in Münsterschwarzach. Auf dem Programm stehen neben dem Kennenlernen des afrikanischen Schulalltag, gemeinsamen Unternehmungen mit den tansanischen Schülern und Musik auch die Besichtigung der Benediktinerabtei sowie Wanderungen in der landschaftlich schönen Umgebung Süd-Tansanias. Auch der Ruaha-Nationalpark soll besucht werden. In Bagamoyo an der Küste des indischen Ozeans erfahren die Schülerinnen etwas über die Geschichte Ostafrikas und die arabisch geprägte Swahili-Kultur. Für 2023 ist dann der Gegenbesuch einer Gruppe aus Tansania geplant.