Münsterschwarzach vor 53 Minuten

EGM-Schüler bei der Jungen Philharmonie

Zwei Wochen Freizeit in den Osterferien? Nicht für neun ehemalige und aktive Schülerinnen und Schüler des EGM. Für die jungen Musiker hieß es in der zweiten Ferienwoche, täglich acht Stunden zu proben und daneben anspruchsvolle Instrumentalparts vorzubereiten. Die Gruppe nahm am Frühjahrsprojekt der Jungen Philharmonie Würzburg teil. Eine Woche lang studierte das aus Jugendlichen bestehende Orchester mit Dirigent Frédéric Tschumi zwei Klassiker der großen Orchesterliteratur ein, das Violinkonzert d-Moll von Jean Sibelius und Antonin Dvoraks Sinfonie "Aus der neuen Welt". Neue Welten eröffneten sich durch das Zusammenspiel im großen Orchester, den Kontakt zu anderen Musikbegeisterten und nicht zuletzt durch die mitreißenden Stücke. Nach zwei erfolgreichen Aufführungen im großen Saal der Musikhochschule Würzburg stand für alle fest, dass sie ihre an der Schule grundgelegten Fähigkeiten wieder weiter ausgebaut und verfeinert haben. Für viele war es bestimmt nicht ihr letztes Orchesterprojekt.