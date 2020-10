Maja Oppermann und die Basketball-Mannschaft der Wettkampfklasse I sind die diesjährigen Schulpreisträger am Egbert-Gymnasium. Gewürdigt wurde dabei in besonderem Maße das musikalische, sportliche, religiöse und soziale Engagement, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Nachdem die traditionelle Preisverleihung beim Schulfest in diesem Jahr coronabedingt ausfallen musste, bot die Einweihung des ersten Bauabschnitts einen würdigen Rahmen dafür. Gestiftet werden die Preise durch den Elternbeirat und durch den Förderverein "Münsterschwarzacher Kreis".

Schnell spielte Maja im Orchester mit, ohne ihr Erstinstrument, das Klavier, zu vernachlässigen. Auch im Chor wurde sie über viele Jahre eine feste Größe. Voll Anerkennung hob Binzenhöfer hervor, dass Maja Oppermann bei vielen musikalischen Sonderveranstaltungen mitwirkte, zum Beispiel anlässlich der feierlichen Umrahmung zu Pater Anselms 75. Geburtstag in diesem Jahr. Neben dem musikalischen Engagement machte sie sich auch um das religiöse Leben am Egbert-Gymnasium verdient.

Maja Oppermann gehört auch zu der Basketball-Mannschaft, die den "Gruppenschulpreis" des Egbert-Gymnasiums gewann, zusammen mit Hannah Hofmann, Sophie Horlemann, Jannika Lechner, Leonie Pohl, Chiara Spear, Paula Stark, Leonie Weidt und Tina Wirsching. Trainerin Brigitte Feldlin-Hansel hob in ihrer Laudatio die sportlichen Erfolge auf unterfränkischer Ebene hervor. Darüber hinaus bestand die Stärke des Teams darin, das diesjährige Jahresthema des EGM – "Stay together" – über die gesamte Schulzeit hinweg in einer bisher einmaligen Kontinuität umzusetzen, heißt es abschließend in der Mitteilung.