Das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach (EGM) hat acht Schülerinnen und Schülern zwischen 16 und 17 Jahren aus der Partnerschule in Lwiw einen Aufenthalt in Deutschland ermöglicht. Nach Rücksprache mit der dortigen Schulleitung habe die Situation in Lwiw ein zügiges Handeln erforderlich gemacht, Schülerinnen und Schüler in Sicherheit zu bringen. Bruder Julian Glienke OSB, der die Schulpartnerschaft im Herbst 2021 initiierte, organisierte Gastfamilien aus der Schülerschaft des EGM, bei denen die Mädchen und Jungen seit Dienstag wohnen. Unterstützung erhält die Schule auch vom Jugendamt Kitzingen.

Auch den Unterricht am Egbert-Gymnasium können die Schülerinnen und Schüler durch die Deutschkenntnisse an ihrer Schule besuchen. Bereits am Tag nach ihrer Ankunft nahmen diese schon am Unterricht für die 10. Jahrgangsstufe teil. "Als christliche und benediktinische Schule, für die Gastfreundschaft ein hoher Wert ist, möchten wir den acht jungen Menschen diese Möglichkeit des Lebens und Lernens in Sicherheit gerne geben", so Schulleiter Markus Binzenhöfer. Nun hoffe er, dass die Schulgemeinschaft und die Gastfamilien den aufgenommenen Jugendlichen ein friedliches und geschütztes Umfeld bieten können.

Von: Julia Martin (Pressearbeit, Abtei Münsterschwarzach)