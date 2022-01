Münsterschwarzach vor 31 Minuten

EGM ist „Umweltschule in Europa“

Das Egbert-Gymnasium (EGM) darf sich über eine weitere Auszeichnung freuen: Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) verlieh der Klosterschule das Siegel „Umweltschule in Europa / Internationale Nachhaltigkeitsschule“. Damit wird gewürdigt, dass am EGM regelmäßig Projekte zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen in den Unterricht integriert werden. Letztes Jahr geschah das zum Beispiel unter dem Motto „Nachhaltige Mobilität am EGM“ und „Mein ökologischer Fußabdruck“, dieses Jahr stehen „Biodiversität im Schulalltag“ und „Nachhaltiger Konsum“ im Mittelpunkt. Dabei hat sich die 8. Jahrgangsstufe überlegt, wie aus Müll noch nützliche Gegenstände gebastelt werden können. Ein Schlüsselbrett aus alten Flaschenkorken kam zum Beispiel dabei heraus.