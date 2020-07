Münsterschwarzach aktualisiert vor 1 Stunde

Egbert-Schüler siegen bei VR-Bank-Wettbewerb

Der 50. internationale Jugendwettbewerb „jugend creativ“ stand diesmal unter dem Motto „Teile dein Glück“. Aus mehr als 3300 eingereichten Arbeiten wurden 14 Siegerarbeiten aus 21 Schulen ermittelt. Die diesjährigen Preisträger des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach sind Emma Rümmele, Benedicta Castell und Marvin Nixdorf, informiert die Schule in einer Pressemitteilung. Emma Rümmele belegte den 1. Platz in ihrer Altersgruppe. Ihre Arbeit mit dem Titel „Ich lebe meinen Traum“ verdeutlicht, was von vielen Laien oft bewundert wird: die sehr fotorealistische Malweise, die großes Talent erfordert. Benedicta Castell belegte ebenfalls den 1. Platz. Besonders hervorzuheben ist, dass sich die Schülerin gegen die gesamte Oberstufe der beteiligten Schulen durchsetzen konnte. Vielleicht ist dies auch der exotischen Stenciltechnik geschuldet, derer sie sich bediente. Der Titel ihres Bildes lautete: „Eine Person, die sich trotz ihres schweren Schicksals dazu entschieden hat, ein glückliches Leben zu führen.“ Ein 3. Platz ging an den Sechstklässler Marvin Nixdorf, dessen Arbeit mit dem denkwürdigen Titel „Bauplan meiner Glückskapsel“ für spannende Momente sorgt.