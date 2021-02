Rödelsee vor 41 Minuten

Ebracher Hof soll schöner werden

Vom Regionalbudget im vergangenen Jahr hat Rödelsee bereits profitiert. Rund 9950 Euro gab es an Förderung für die Neugestaltung der Grünfläche am Johannisbrunnenweg in Fröhstockheim. In diesem Jahr bewirbt sich Rödelsee nun gleich mit zwei Projekten um Fördermittel.