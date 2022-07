KITZINGEN vor 1 Stunde

E-Scooter war nicht versichert

Am Donnerstagmittag kontrollierten die Ordnungshüter in der Johann-Adam-Kleinschroth-Straße in Kitzingen einen 18-jährigen Lenker eines E-Scooters, heißt es im Polizeibericht. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass für den Roller aktuell kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt war hiermit beendet. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (rhe)