Kitzingen vor 1 Stunde

E-Scooter vor Berufsschule geklaut

Ein grau-schwarzer E-Scooter der Marke Segway-Ninebot ist am 4. April, zwischen 7.40 und 13 Uhr, vor der Kitzinger Berufsschule in der Thomas-Ehemann-Straße gestohlen worden. Der Roller war mit einem Schloss an einem Bauzaun gesichert. Es wurde auf unbekannte Weise geöffnet und zurückgelassen, schreibt die Polizei. Der Beuteschaden beträgt rund 500 Euro.