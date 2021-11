Kitzingen vor 43 Minuten

E-Scooter unter Drogeneinfluss gefahren

Am Donnerstag um 14 Uhr kontrollierte die Polizei in der Falterstraße in Kitzingen einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer. Im Laufe der Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel, schreibt die Polizei. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht der Polizisten und der Mann musste die Beamten zu Dienststelle begleiten. Die angeordnete Blutentnahme führte ein Arzt durch. Gegen den 36-jährigen wird wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.