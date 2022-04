Kitzingen vor 1 Stunde

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Gleich zwei E-Scooter ohne Versicherungsschutz zog die Kitzinger Polizei aus dem Verkehr. Am Dienstagnachmittag und am Dienstagabend kontrollierten die Ordnungshüter laut Polizeibericht im Stadtbereich einen 29-jährigen Mann sowie eine 35-jährige Frau, welche mit E-Scootern unterwegs waren. Bei der Überprüfung der Fahrzeuge stellte sich in beiden Fällen heraus, dass kein Versicherungsschutz für die Zweiräder bestand. Gegen beide Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen des Pflichtversicherungsgesetzes eingeleitet.