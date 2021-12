Kitzingen vor 32 Minuten

E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Einen E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz stellten Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen am Sonntagmittag in Kitzingen fest, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein 49-jähriger Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Elektroroller auf öffentlichen Straßen, ohne den dafür notwendigen Versicherungsschutz zu besitzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt endete bei der Kontrolle.