Mainstockheim vor 1 Stunde

E-Scooter ohne nötiges Kennzeichen

Am Montag, gegen 17.20 Uhr, kontrollierte die Polizei bei Mainstockheim einen E-Scooter-Fahrer, der auf dem Radweg parallel zur Staatsstraße 2270 fuhr. Dabei bemerkten sie, dass an dem Elektrofahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Dem 24-jährigen sei es nicht bewusst gewesen, dass er ein solches Nummernschild bräuchte, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Diese Unkenntnis wird jedoch nicht verhindern, dass wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den jungen Mann ermittelt wird.