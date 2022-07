Kitzingen vor 1 Stunde

E-Scooter gestohlen

Am Dienstag zwischen 7.49 und 11.40 Uhr, kam es in der Glauberstraße zu einem Diebstahl, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete einen am Fahrradabstellplatz der Realschule abgestellten, silber-grau-violetten E-Scooter der Marke Crivit, Model Big-Wheel-Scooter. Der Schaden beläuft sich auf circa 40 Euro.