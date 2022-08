Wiesentheid vor 1 Stunde

E-Scooter-Fahrerin bei Unfall verletzt

Leicht verletzt wurde eine Frau bei einem Unfall am Dienstagmittag. Laut Polizeibericht war eine 56-jährige Frau mit einem E-Scooter in Geesdorf auf der Rüdener Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit bog aus der Kirchschönbacher Straße kommend eine 37-Jährige mit ihrem Toyota nach links in Richtung Rüdern ab und übersah die vorfahrtsberechtigte Frau auf dem Roller. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, bei dem sich die 56-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein Schaden von ca. 350 Euro.